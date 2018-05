Hockeyers hebben ticket voor Spelen binnen

Taeke Taekema nam vier goals voor zijn rekening. Met het bereiken van de laatste vier heeft Oranje zich ook geplaatst voor de Olympische Spelen van 2012.

Gemakkelijk kwam de overwinning niet tot stand. Ierland bood vooral in de eerste helft veel tegenstand en nam zelfs de leiding. Nadat Bob de Voogd Nederland op voorsprong had gezet en Oranje vervolgens wat kansen miste, sloegen de Ieren tweemaal toe.

Counter

Eerst rondde Eugene Magee een razendsnelle counter doeltreffend af (1-1) en even later joeg William Geoffrey McCabe een strafcornerrebound achter doelman Jaap Stockmann: 1-2.



Bij deze stand zou Oranje nog steeds naar de halve finale gaan, maar niet meer als groepswinnaar. Daar was minimaal een gelijkspel voor nodig. Taeke Taekema wist dat ook en het cornerkanon zorgde in de 27ste minuut voor de gelijkmaker.

Enkele minuten later schoot de Amsterdammer nog een keer met scherp, waardoor de ploeg van bondscoach Paul van Ass ging rusten met een 3-2 voorsprong.

Uitlopen

Na de pauze kwam de voorsprong niet meer in gevaar. Sterker, Oranje liep alleen maar verder uit. Door opnieuw twee treffers van de superscherpe Taekema stond Nederland met nog twintig minuten te spelen al met 5-2 voor.



In de spectaculaire slotfase – waarin vooral veel kansen voor Nederland vielen te noteren – werd nog eens vier keer gescoord. Aanvoerder Teun de Nooijer maakte er 6-2 van, waarna Timothy Cockram Ierland weer een keer liet juichen: 6-3. Bob de Voogd scoorde vlak voor tijd zijn tweede van de avond (7-3) en de Ier Michael Watt bepaalde de eindstand op 7-4.

Groepswinnaar

Door dit resultaat is Nederland groepswinnaar in groep B en speelt het vrijdag in de halve finale tegen de nummer twee van poule A. Later op de avond wordt bekend of dat Spanje of België is.