Volleyballers na zege naar laatste vier

Spanje geldt de laatste jaren als een 'angstgegner' voor het Nederlands team, maar maakte die reputatie woensdag in de sfeerloze Arena van Leipzig slechts in de beginfase waar. Oranje had het zwaar met de Spaanse servicedruk, die leidde tot een achterstand van maximaal vier punten. Pas bij 19-19 kwam de Nederlandse ploeg langszij, ingezet door twee geslaagde opslagen van invaller-specialist Van de Loo en weergaloos afgemaakt door Schuil, die als serveerder vijf punten op rij binnenhaalde: 25-20.

Die klap kwamen de labiele Spanjaarden niet meer te boven. "Ze kunnen emotioneel goed spelen, maar ook emotioneel heel slecht", wist Goedkoop, die vol zelfvertrouwen aan het cruciale duel was begonnen. "Ik wist zeker dat we zouden winnen, maar dat het zo makkelijk zou gaan heeft me verbaasd."

Verschrikkelijk

Oranje speelde in de tweede (25-14) en derde set (25-12) met de Spanjaarden bij wie sterspeler Pascual zich weer eens van zijn slechtste kant liet zien. "Hij speelt alleen voor zichzelf", wist aanvoerder Nummerdor. "Als hij niet scoort ligt het altijd aan anderen."

Pascual kwam tot een schamele zes punten, Saucedo, de andere Spaanse schutter, bleef zelfs steken op drie. Het zegt genoeg over de Spaanse onmacht en het Nederlandse overwicht. "Het was verschrikkelijk", oordeelde de Spaanse coach Hervas, die met zijn team in mei in eigen land een herkansing krijgt om zich alsnog te plaatsen voor de Spelen van Athene.

Wedstrijd van niks

Oranje moet maar afwachten of het nog een tweede kans krijgt. Tot dusverre verloopt het toernooi in Leipzig in ieder geval volgens plan. Nog zonder setverlies is het Nederlandse team al zeker van het spelen van kruisfinales. Het maakt het duel met Frankrijk van donderdag ietwat bizar.

Goedkoop wist woensdagavond nog niet hoe zijn strijdplan eruit zou zien. "Maar het is duidelijk dat we met de basis geen vermoeiende vijfsetter gaan spelen", keek hij alvast vooruit. Met de medische staf en de spelers zal worden besproken hoe serieus het duel met Frankrijk wordt genomen. De kans bestaat ook dat de Fransen eveneens met een b-keus aantreden. Goedkoop: "Dan wordt het een wedstrijd van niks."

Gerekend wordt er donderdag in ieder geval niet. Op het moment dat Nederland en Frankrijk spelen is de strijd in groep A nog niet beslist en is er geen kans bewust favoriet Rusland te ontlopen in de kruisfinales. Het maakte Goedkoop niet uit: "We moeten toch een keer winnen van Rusland, of het nou vrijdag is of zaterdag."