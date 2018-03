Steijn wordt nieuwe coach ADO Den Haag

De 37-jarige Hagenaar leidde bij afwezigheid van zijn scheidende baas deze week al de eerste trainingen van de Haagse selectie.

Volgens diverse mediaberichten is oud-Feyenoorder Henk Fräser een belangrijke kandidaat om bij ADO terug te keren. Hij was eerder bij de Haagse club werkzaam als assistent-coach. Fräser is nu jeugdtrainer bij PSV.

Steijn debuteerde in het seizoen 1993-1994 in de Haagse hoofdmacht. In 1999 stapte hij over naar NAC. In 2001 moest hij zijn loopbaan wegens blessureleed beëindigen.

Interim-coach

Met onder anderen Fräser behaalde hij begin deze maand het diploma Coach Betaald Voetbal. Steijn fungeerde vorig jaar na het vertrek van Raymond Atteveld al enkele weken als interim-coach van de Haagse formatie.