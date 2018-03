Petacchi wellicht als Kazak naar WK wielrennen

De beslissing van de Italiaanse wielerbond om voormalige dopingzondaars niet af te vaardigen naar de WK is een streep door de rekening van Petacchi, die zich kansen toedicht op het vlakke parcours in Kopenhagen.

Het sprintkanon testte in 2007 positief op het verboden middel salbutamol. De nationale wielerbond sprak hem vrij, maar het sporttribunaal CAS besliste in 2008 dat hij toch voor een jaar zou moeten worden geschorst.



“Of ik tegen Italië wil rijden op de WK? Het valt niet uit te sluiten”, zegt Petacchi in L’Equipe. “Ik weet niet of het mogelijk is, dat laat ik momenteel onderzoeken.”

Naast Kazachstan zouden ook enkele andere Oost-Europese landen de sprinter willen ‘inlijven’.