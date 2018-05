Nederland speelt gelijk tegen Engelsen

Nederland startte voor het eerst met Fernando Ricksen (Glasgow Rangers) in de basis. Na een voorzichtig begin kwam Oranje in de e minuut ietwat gelukkig op 1-0. Van Nistelrooy legde terug op Kluivert, wiens schot via het lichaam van Arsenal-verdediger Campbell in het doel belandde. Nederland domineerde vervolgens de rest van de eerste helft, maar echte kansen bleven uit.

Reiziger

Engeland kwam voor rust nog bijna op 1-1 toen de in het nauw gebrachte Reiziger te hard terug kopte op doelman Van der Sar. Deze voorkwam ten koste van een hoekschop de gelijkmaker.

Van der Sar redt

In de tweede helft begon Oranje op het middenveld met Boateng en Davids voor Van Bommel en Cocu. Engeland startte met vier wijzigingen, maar nam meteen het initiatief. De eerst grote kans was voor Manchester United-vedette Beckham, maar Van der Sar keerde diens schot fraai. Vervolgens sloeg hij een kopbal van Philips over de lat, maar in de 61e minuut was hij kansloos na een halve omhaal van Vassell (Aston Villa) 1-1.

Rommelig

Na rust kwamen bij Oranje ook Sikora (voor Ronald de Boer), Hasselbaink (voor Van Nistelrooy) Paauwe (voor Frank de Boer) en Makaay (voor Overmars) in het veld. Ook Engeland wisselde nog vier keer, alleen Ferdinand (Leeds United), Heskey (Liverpool) en Beckham speelden de rommelige tweede helft uit.