Raich wint reuzenslalom Flachau

Blardone volgde op zeventiende van een seconde. Solbakken kwam tot een tijd van 2,23.36. Blardone verpestte zijn goede eerste run, door enkele fouten te maken in de tweede slalom. Hij had een voorsprong van meer dan een halve seconde, maar zag Raich toch nog langszij komen. Raich won zijn eerste wereldbekerwedstrijd van dit seizoen.

Hermann Maier, leider in het algemeen klassement van de wereldbeker, wist zich niet te kwalificeren voor de tweede run van de dag. De Oostenrijker, favoriet voor de zege, eindigde in de eerste afdaling slechts als 50e. Hij behoudt wel de leiding in het algemeen klassement.

Maier was niet het enige slachtoffer. Ook Bode Miller, leider in het klassement om de wereldbeker reuzenslalom, zette geen tijd neer. Na de eerste run stond hij nog derde, maar in de tweede heat ging hij onderuit. Hij blijft wel eerste op de ranglijst.