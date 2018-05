Bolt begint atletiekseizoen met zege

Asafa Powell werd in 9,93 tweede. Voor Bolt was het zijn eerste wedstrijd in tien maanden. Op weg naar de wereldkampioenschappen in Daegu, eind augustus, is er voor de snelste man ter wereld nog wel wat werk te verrichten.

Hij kwam matig uit de startblokken. Op zijn optreden in Stadio Olimpico waren wel ruim 47.000 toeschouwers afgekomen.

Achter de twee Jamaicanen liep de Europees kampioen Christophe Lemaitre in 10,00 seconden naar de derde plaats. ''Ik was nog niet echt ontspannen bij de start'', verklaarde Powell zijn nederlaag. ''Ik was te gefocust op Bolt. Op deze manier maak ik geen kans tegen hem.''

Allyson Felix

Naast Bolt zorgden ook de Amerikaanse Allyson Felix op de 400 meter en de Ethiopiër Imane Merga op de 5000 meter voor topprestaties in de Italiaanse hoofdstad. Felix won in 49,81 seconden, Merga liep op zijn afstand naar 12 minuten en 54,21 seconden.

Op de 100 meter horden bij de vrouwen was olympisch kampioene Dawn Harper de snelste in 12,70 seconden. De Amerikaan Dylan Armstrong won het sterk bezette kogelstoten met 21,60 meter.