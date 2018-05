Geblesseerde Del Potro niet tegen Nadal

Del Potro zou donderdag in de derde ronde aantreden tegen Rafael Nadal. De nummer één van de wereld kreeg door de opgave van zijn tegenstander vrije toegang tot de kwartfinales.

Del Potro kreeg de heupklachten tijdens het toernooi van Estoril, dat hij afgelopen zondag op zijn naam schreef. Nadal ontmoet in de kwartfinales de winnaar van het duel tussen Michael Llodra of Daniel Gimeno-Traver.

Djokovic door

Novak Djokovic is eenvoudig doorgedrongen tot de kwartfinales. De als tweede geplaatste Serviër had weinig problemen met Guillermo Garcia-Lopez: 6-1 en 6-2. Op zijn eerste service leverde hij geen punt in.

In de vorige ronde was Garcia-Lopez nog te sterk voor Thiemo de Bakker.

Djokovic, in 2011 nog ongeslagen, neemt het in de kwartfinales op tegen David Ferrer of Sergei Stakhovski.

Federer

Roger Federer plaatste zich ten koste van Xavier Malisse voor de laatste acht. De Belg veroverde in ruim een uur tijd zeven games: 4-6 en 3-6.

De Zwitser treedt in de kwartfinales aan tegen Jo-Wilfried Tsonga of Robin Söderling.

Murray

Andy Murray is in de derde ronde uitgeschakeld. De Schot, als vierde geplaatst in de Spaanse hoofdstad, verloor betrekkelijk kansloos van de Braziliaan Thomaz Bellucci in twee sets. Alleen in de eerste had Murray enige kans: 6-4 6-2.