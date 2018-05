'Elia hoeft helemaal niet weg bij Hamburger SV'

Maar nergens stuitte Fair Deal Sportsmanagement (FDS) op een citaat van directeur Bastian Reinhardt, diens opvolger Frank Arnesen of het bestuur.

“En dus gaan we ervan uit dat er niets aan de hand is en hij gewoon mag blijven,” meldt FDS middels een woordvoerder aan NUsport.



“HSV, waarmee we regelmatig contact hebben, laat juist telkens weten dat de club tevreden over hem is.”



Elia kende een moeizaam seizoen in Hamburg. Met de in maart ontslagen hoofdcoach Armin Veh ontbrak de klik. Diens opvolger Michael Oenning heeft wel de juiste snaar weten te raken bij de aanvaller.

Flinke transferwaarde



De Hamburgse topclub moet echter bezuinigen nu het voor het tweede seizoen op rij Europees voetbal misloopt. Ook Joris Mathijsen zou volgens het Duitse persbureau DPA verkocht moeten worden.

Elia behoort niet tot de grootverdieners, maar vertegenwoordigt wel een flinke transferwaarde. De international wil eerst het seizoen afmaken om zich daarna op zijn toekomst te bezinnen.