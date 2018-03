Meting: topsportklimaat Nederland verbeterd

Een kleine minderheid (10 procent) meent dat er juist sprake is van een verslechterd klimaat. Zij wijzen in het bijzonder op de grote verschillen in inkomen tussen top en subtop. Acht van de tien toptrainers en -coaches zijn ontevreden over de status van hun vak. Ze vinden dat hun beroep in Nederland onvoldoende erkenning geniet.

Dit zijn uitkomsten van een onderzoek van het Mulier Instituut (centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek), dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS en sportkoepel NOCNSF.