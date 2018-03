Del Potro de sterkste in Delray Beach

In de finale was Del Potro met twee keer 6-4 te sterk voor de als zesde geplaatste Janko Tipsarevic uit Servië.

Del Potro voelt zich thuis op het Amerikaanse hardcourt. In september 2009 speelde hij er zijn vorige finale. In New York won Del Potro toen de US Open. Later werd hij de nummer vier van de wereld.

Afgelopen jaar speelde Del Potro echter amper door de kwetsuur aan zijn pols. Vanaf plaats 166 van de wereldranglijst knokte de 'hardhitter' zich langzaam terug naar de top.

Tipsarevic liep de eerste toernooizege van zijn carrière mis. Hij werd na Rosmalen vorig jaar en Moskou in 2009 voor de derde keer verliezend finalist.

Reuzensprong

Del Potro heeft dankzij zijn toernooiwinst in Delray Beach een reuzensprong omhoog gemaakt op de wereldranglijst. De Argentijn klom 77 plaatsen van de 166e naar de 89e positie op de maandag uitgebrachte ranking.

In de top veranderde niets. De Spanjaard Rafael Nadal heeft de nummer 1-positie stevig in handen voor de Zwitser Roger Federer en de Serviër Novak Djokovic.

Thiemo de Bakker zakte twee plaatsen naar de 52e plaats. Robin Haase bezet de 56e plek.