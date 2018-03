Oud Spurs-speler Richards (36) overleden

De voormalig jeugdinternational zal volgende week zondag voorafgaand aan de wedstrijd tussen de Wolves en de Spurs worden herdacht.

Richards brak in 2001 het transferrecord voor niet-A-internationals toen hij voor 9,4 miljoen euro van Southampton naar Tottenham Hotspur verkaste. Op White Hart Lane kwam de verdediger in tweeënhalf jaar tot 73 wedstrijden in de Premier League.

In het seizoen 2004-2005 kwam Richards al niet meer in actie en aan het eind van dat seizoen moest hij vanwege gezondheidsredenen zijn carrière beëindigen. Daarna was hij nog korte tijd jeugdtrainer bij Bradford City.