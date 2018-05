Messi schiet Barcelona opnieuw naar winst

De Argentijn Lionel Messi was de grote gangmaker aan Barcelona-zijde. Hij nam alle treffers voor zijn rekening. Daarmee bracht hij zijn competitietotaal op 24. Voor Barcelona was het de zestiende zege op rij, een record in het Spaanse voetbal.

Ibrahim Afellay begon bij Barcelona op de bank. De voormalige PSV'er kwam in de slotfase in het veld voor Xavi. Barcelona had aan de inbreng van Messi voldoende om de tweede Madrileense club op de knieën te krijgen.

Geruststellend

De Argentijn scoorde in de 17e en 28e minuut en zorgde daarmee voor een geruststellende voorsprong bij de rust. Twaalf minuten voor het einde maakte hij ook zijn derde treffer.

Barcelona kwam door de zege op 61 punten, tien meer dan achtervolger Real Madrid. De nummer twee speelt zondag thuis tegen Real Sociedad.