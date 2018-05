Beckenbauer kritisch op Van Gaal

“Natuurlijk beslist de coach wie er speelt. Maar in tegenstelling tot de andere posities, gaat het bij een keeper om een zeer belangrijk besluit, dat van invloed is op de langetermijnplanning van de club”, schrijft Beckenbauer in Bild.

De kritiek op het vermeende unilaterale optreden van de Nederlandse oefenmeester is niet nieuw. President Uli Hoeness zei eind oktober dat er “moeilijk met Louis van Gaal valt te praten, omdat hij de mening van andere mensen niet accepteert.”



Communicatiewijze

Beckenbauer kan zich daar iets bij voorstellen. “Het was slimmer geweest als hij bij het nemen van zo’n belangrijke beslissing (het vervangen van de eerste doelman, red.) vooraf iemand hiervan op de hoogte had gesteld. Op z’n minst technisch directeur Christian Nerlinger. Het beste was om voorzitter Karl-Heinz Rummenigge hier bij te betrekken.”

“Hoeness bekritiseerde onlangs de communicatiewijze van Van Gaal”, vervolgt Beckenbauer. “Dit zou een voorbeeld kunnen zijn. Van Gaal moet ervoor zorgen dat hij genoeg steun heeft voor zijn besluiten.”