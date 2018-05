Ajax verliest onnodig bij Auxerre

Ajax, dat nog steeds derde staat in de groep, verdedigt in de komende duels met Real Madrid (thuis) en AC Milan (uit) een voorsprong van een punt op Auxerre.

De Amsterdamse club heeft ook maar een puntje minder dan AC Milan, dat na de 2-2 tegen Real Madrid de tweede positie bekleedt. Ajax had de Italianen bij een zege op Auxerre op achterstand kunnen zetten.

De nummer twee van de groep bekert verder in de Champions League, de nummer drie overwintert in de Europa League. Alleen de nummer vier staat straks helemaal met lege handen.

Enoh

Met Toby Alderweireld als vervanger van de geschorste André Ooijer hield Ajax voor rust achter een gordijn van motregen verborgen dat het best aardig kan voetballen. Vooral het middenveld van de Amsterdamse club functioneerde niet zoals trainer Martin Jol dat graag ziet. Eyong Enoh leverde meer ballen in dan hij veroverde en ook Rasmus Lindgren wist de gevaarlijke spitsen Luis Suarez en Mounir El Hamdaoui onvoldoende in stelling te brengen

Demy de Zeeuw liet ook niet zien waarom hij de voorkeur kreeg boven Siem de Jong, die na rust alsnog voor Enoh in het veld kwam. Ajax ging vervolgens veel beter voetballen maar stond al wel op achterstand. Frédéric Sammaritano mocht de bal in de negende minuut met Jan Vertonghen in de buurt op de rand van het strafschopgebied aannemen en verraste vervolgens Maarten Stekelenburg (1-0).

Kansen

Ajax kreeg zonder goed te voetballen ook kansen. Emanuelson, De Zeeuw en Suarez schoten voor rust in kansrijke positie naast. Voor Emanuelson was het een vreemde wedstrijd. Hij debuteerde vijf jaar geleden tijdens een uitwedstrijd bij Auxerre in de hoofdmacht van Ajax. Vlak voor het weerzien met de Franse club lekte uit dat de linkspoot de Amsterdamse club aan het einde van het seizoen gaat verlaten.

Emanuelson belandde na een klein uur voetballen weer op de positie links in de defensie nadat Miralem Sulejmani zijn ploeggenoot Vurnon Anita had afgelost. Ajax verhoogde de druk op de thuislcub en had pech dat Suarez op de lat kopte.

Alderweireld vierde zijn terugkeer in de basis in de tachtigste minuut wel met een rake kopbal: 1-1. Ajax kon maar even van de gelijke stand genieten. Auxerre nam snel een vrije trap. Invaller Steeven Langil bekroonde zijn vrije doorgang naar Stekelenburg met de winnende treffer (2-1).