Ajax in tweede helft eenvoudig langs Heracles Almelo

Ajax kwam op voorsprong na een mooie combinatie door het hart van de defensie van de thuisclub. Siem de Jong vond Luis Suarez, die de vrijstaande Mounir El Hamdaoui aanspeelde. De spits schoot beheerst raak en vierde vervolgens zijn elfde competitietreffer.

Suarez had Ajax al na acht minuten aan een voorsprong moeten helpen. De aanvoerder strandde echter op doelman Remko Pasveer.

Vormcrisis

Suarez weigerde in de 24e minuut bijna te geloven dat hij de keeper van Heracles opnieuw niet passeerde. Vorig seizoen benutte hij dergelijke mogelijkheden als het moest nog met de ogen dicht. Toen leek het wel of alles vanzelf ging.

De laatste weken is scoren echter ook niet meer gewoon voor de topschutter van de vorige editie van de eredivisie. Suarez bezorgde Ajax het afgelopen seizoen maar liefst 35 competitietreffers.

Hij begon aan het duel met Heracles in de wetenschap dat hij de laatste 576 minuten in de eredivisie slechts eenmaal had gescoord. Inmiddels staat de teller op één treffer in 666 minuten.

Gebrek aan creativiteit

Ajax startte in Almelo opnieuw met een middenveld bestaande uit Eyong Enoh, Rasmus Lindgren en Siem de Jong, die net als Suarez nog niet in de vorm van het voorbije voetbaljaar steekt.

Enoh en Lindgren kunnen prima een bal veroveren maar missen de creativiteit die Demy de Zeeuw (geblesseerd) en Christian Eriksen in goeden doen wel hebben.

Passie

Heracles speelde voor eigen publiek met veel passie en strijd. Willy Overtoom beloonde het frisse optreden van zijn ploeg in de 38e minuut met een prachtige gelijkmaker (1-1).

Trainer Martin Jol van Ajax greep in nadat Kwame Quansah in de vijftigste minuut de lat raakte voor de thuisclub. Hij wisselde Enoh, die al was beboet met een gele kaart. Eriksen kreeg een kans achter beide spitsen.

Bossen

Niet de talentvolle Deen maar Lindgren schoot Ajax in de 55e minuut weer naar een voorsprong (1-2).

Heracles had vier minuten later geluk dat scheidsrechter Ruud Bossen niet voor een strafschop floot nadat verdediger Mark Looms de bal met zijn hand had beroerd.

André Ooijer (78e minuut) en invaller Miralem Sulejmani (81e minuut) beslisten het duel definitief.