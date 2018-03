Feyenoord kan rekenen op 17 miljoen euro

De zogenoemde 'Vriendenclub van Feyenoord' (VvF), onder leiding van miljonair Pim Blokland, streeft naar een totale investering van minimaal 30 miljoen euro.

''En de ambitie ligt nog hoger'', liet algemeen directeur Eric Gudde donderdagmiddag in De Kuip weten. De meeste leden van de VvF willen om persoonlijke redenen anoniem blijven.

De VvF krijgt in ruil voor de financiële steun onder meer twee zetels in de Raad van Commisarissen (RvC). Vanaf februari 2011 komen er twee plaatsen vrij in dat college.

Optimistisch

Op het moment dat de investeerdersgroep 30 miljoen euro aan geld bij Feyenoord heeft binnengebracht, kan de VvF rekenen op een derde plek in de RvC. ''Over een maand zitten we hier misschien alweer'', sprak Blokland optimistisch in de perskamer van De Kuip.

Feyenoord wil wel altijd baas in eigen huis blijven. De club houdt minimaal 51 procent van de aandelen in eigen bezit.

''Ook hebben we de mogelijkheid ingebouwd om de verkochte aandelen op termijn en gefaseerd terug te kopen'', liet Gudde weten. ''Feyenoord is van de supporters en moet van de supporters blijven.''

Nieuw verlies

Gudde maakte donderdag bekend dat Feyenoord over het vorige seizoen een verlies had geleden van ongeveer 4 miljoen euro.

Mede daardoor worstelde de Rotterdamse club tot de langverwachte kapitaalinjectie met een schuldenlast van ongeveer 43 miljoen euro waarvan 28 rentedragend was. Het negatieve eigen vermogen bedroeg tot donderdag 35 miljoen euro.

Door de vrijkomende gelden van de VvF kon Gudde een iets beter beeld schetsen van de financiële toestand in de Kuip: de schuldenlast daalt naar 26 miljoen waarvan 11 miljoen rentedragend. Het negatieve eigen vermogen zakt naar 18 miljoen euro.

Kleine plus

Ondanks de snelle uitschakeling in de Europa League en de KNVB-beker draait Feyenoord volgens Gudde momenteel met een kleine plus. ''Dat is vooral te danken aan grote kostenbesparingen.''

Volgens Gudde heeft Feyenoord in het financiële gezondmakingsproces nog een heel lange weg te gaan.

''We kunnen nu ook niet meteen de spelersmarkt op. De Vriendenclub wil dat Feyenoord voor eens en voor altijd uit de financiële problemen komt. Ze zitten er niet in voor eigen gewin of een snel rendement. Ik zou willen zeggen: in tijden van nood leer je je echte vrienden kennen.''

Gevarenzone

Feyenoord is vanwege de grote financiële problemen sinds vorig jaar ingedeeld in categorie 1, de gevarenzone van het betaalde voetbal. Dat betekent onder meer verscherpt toezicht van de KNVB. Feyenoord moet binnen drie jaar de financiële huishouding helemaal op orde hebben.

''Het verlies van 4 miljoen euro in het vorige seizoen past in het herstelplan dat we bij de KNVB hebben ingediend'', verzekerde Gudde.