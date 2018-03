Bayern bekert ten koste van Werder Bremen verder

Bastian Schweinsteiger was met twee treffers de gevierde man.

Bayern keek na twee minuten spelen tegen een achterstand aan na een treffer van oud-Bayern-speler Claudio Pizarro.

Nog voor rust scoorde Schweinsteiger voor het eerst om een kwartier voor tijd dat kunstje te herhalen. Edson Braafheid viel kort voor tijd in bij Bayern.

Nando Rafael

FC Augsburg haalde eveneens de derde ronde. De ploeg van trainer Jos Luhukay komt uit in de op één na hoogste afdeling in Duitsland.

De ploeg met Nederlanders Kees Kwakman en Paul Verhaegh in de basis was op bezoek bij Greuther Fürth na verlenging met 4-2 te sterk. Oud-Ajacied Nando Rafael had met twee doelpunten een groot aandeel in de overwinning.

Huntelaar

Ook Schalke 04 bekert verder. De ploeg won, met Klaas-Jan Huntelaar in de basis, met het kleinst mogelijke verschil van FSV Frankfurt. Het werd 1-0.

1.FC Köln, 1.FC Kaiserslautern en VfL Wolfsburg gingen ook door. De clubs zegevierden respectievelijk tegen 1860 München (3-0), Arminia Bielefeld (3-0) en Victoria Hamburg (3-1).

Reimerink

SC Freiburg, dat uitkomt in de Bundesliga, verslikte zich in Energie Cottbus, dat een divisie lager speelt. In Cottbus werd het 2-1. De Nederlander Jules Reimerink speelde 83 minuten mee aan de zijde van de eerstedivisionist.