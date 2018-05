Koeznetsova wint finale San Diego

Agnieszka Radwanska, de Poolse nummer vier van de plaatsingslijst, werd met veel moeite verslagen: 6-4 6-7 (7) 6-3. Koeznetsova, die in Californië haar dertiende titel won, had vier matchtpoints en tweeënhalf uur nodig om het karwei af te maken.

''Ik denk dat ik voor de eerste keer in mijn leven van streek was aan het einde. Ik had knikkende knieën, dat heb ik nog nooit gehad'', aldus de voormalig winnares van de US Open. ''Ik weet niet waarom het gebeurde. Ik raakte even geen bal meer.''

Top 20

Ondanks de zenuwen pakte ze toch de zege en komt Koeznetsova weer de top 20 van de wereld binnen. Radwanska stijgt van tien naar negen op de ranglijst, maar dat kon haar teleurstelling over de nederlaag niet wegnemen.

''Het is altijd erger als je een lange en spannende wedstrijd verliest. Dan ga ik liever met twee keer 6-1 onderuit. Dit doet pijn.''