PSV speelt gelijk, ook Heerenveen pakt punt

PSV kwam al na vijf minuten op voorsprong omdat Molenaar in eigen doel schoot. Invaller Thompson maakte een kwartier voor tijd de gelijkmaker.

Zwolle pakt punt bij Heerenveen

FC Zwolle heeft zaterdagavond bij Heerenveen in blessuretijd een punt behaald: 1-1. Zuurman voorkwam met een kopbal de nederlaag. In een matige wedstrijd maakte Sibon in de 61e minuut de treffer voor de thuisploeg.

AZ pakt draad weer op

AZ heeft de draad weer opgepakt. Na de nederlaag vorige week tegen Ajax klopten de Alkmaarders NAC zaterdagavond in Breda met 2-1. NAC had nog wel de leiding genomen door Boussaboun, maar Huysegems maakte nog voor rust gelijk (1-1). Perez zorgde een kwartier na rust voor de winnende treffer.

Roda in slotfase langs Twente

Roda JC heeft in het duel met FC Twente in de slotfase de winst gegrepen. De Limburgers wonnen zaterdagavond in eigen huis met 2-1 dankzij een doelpunt van de Griekse spits Anastasiou in de 88e minuut.

Twente was op voorsprong gekomen toen Van der Weerden in de vijftiende minuut 1-0 maakte. Tien minuten later tekende Roda-verdediger Senden voor de gelijkmaker.