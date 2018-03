Engeland klopt Japan in oefenduel

Opvallend genoeg wisten de Engelsen zelf geen doelpunt te maken: beide 'Britse' treffers kwamen van een Japanner. Eerder verloren de Aziaten in de voorbereiding al van Zuid-Korea.

Japan had al in een vroeg stadium de leiding genomen in het Oostenrijkse Graz. Marcus Tanaka opende in de zevende minuut de score voor de 'Blauwe Samurai'. Lang leken de mannen van Takeshi Okada op een stunt af te stevenen, zeker nadat Frank Lampard een strafschop miste in de 56e minuut dankzij goed keeperswerk van Eiji Kawashima.

Eigen goals

Tanaka trof zeventien minuten voor tijd nogmaals doel. Hij deed dit echter in zijn eigen doel, waardoor Engeland langszij kwam. Yuji Kawazaka verwerkte vlak voor tijd een voorzet van Ashley Cole verkeerd, waardoor de bal opnieuw in eigen doel belandde. Engeland kwam door de krappe overwinning met de schrik vrij.

Japan speelt op het WK op 19 juni tegen het Nederlands elftal in Durban.