Veendam vraagt uitstel van betaling aan

De sponsoren die de betalingsverplichtingen van de club zouden overnemen konden het uiteindelijk niet met elkaar eens worden, waardoor de club uit de Jupiler League geen andere mogelijkheid zag dan een voorlopige surseance van betaling aan te vragen.

Dat maakte secretaris Jos Offenberg bekend.

Veendam heeft de spelers en medewerkers woensdagochtend ingelicht over het besluit. Offenberg kon niet inhoudelijk aangeven waarom de gesprekken tussen de sponsoren stuk zijn gelopen.

Koos Gjaltema, Ruud Sanders en Jans Norder maakten vorige week maandag bekend garant te staan voor een bedrag van 800.000 euro, dat voldoende zou zijn om het seizoen af te maken.

Rechtbank

Volgens Offenberg konden de commerciƫle partners Gjaltema/Sanders het niet eens worden met Norder, die eerder dit jaar nog voor de rechtbank was gedaagd door Veendam omdat hij niet zou hebben voldaan aan de sponsorovereenkomst.

De noodlijdende voetbalclub eiste ruim 1,3 miljoen van het oud-bestuurslid, de voorzieningenrechter bepaalde uiteindelijk dat Norder 750.000 euro moest betalen.

De zakenman weigerde dat echter te betalen, omdat de overeenkomst volgens hem "een wassen neus" was, bedoeld om een licentie te verkrijgen van de KNVB. Uiteindelijk leek Norder toch samen met Gjaltema en Sanders de club te redden.

Offenberg kon nog niet zeggen of Veendam nog een 'ontsnappingsmogelijkheid' heeft. "Dat moeten we nog bekijken. We wilden voor 1 april duidelijkheid hebben van de sponsoren omdat we dan de salarissen moeten betalen. Of dit het einde inluidt van Veendam? Dat is nog te prematuur." Volgens het bestuurslid speelt Veendam vrijdag 'gewoon' de geplande competitiewedstrijd tegen Excelsior.

Licentie

Volgens het licentiereglement van de KNVB kan surseance van betaling reden zijn om de licentie in te trekken. Als de rechter de aanvraag honoreert, zal de licentiecommissie zich op korte termijn buigen over de verdere procedure, zo liet de KNVB in een reactie weten.

Mocht de commissie besluiten de licentie in te trekken, dan wordt eerst advies gevraagd aan het bestuur betaald voetbal en de Centrale Spelersraad (CSR). De CSR heeft dan twee weken om de licentiecommissie te adviseren.

De voetbalbond liet tevens weten dat de aanklager betaald voetbal zich heeft gebogen over de opmerking van Norder dat de sponsorovereenkomst met Veendam slechts was opgesteld om een licentie te verkrijgen.