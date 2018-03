Wereldtitel Teun Mulder op km tijdrit

De Nederlander liet twee Fransen achter zich. Michaël d'Almeide eindigde met 1.00,884 als tweede.

François Pervis haalde brons binnen met 1.01,024. Het was de tweede medaille voor Nederland op de WK. Op de openingsdag had Peter Schep het zilver veroverd op de puntenkoers.

Mulder was in tranen nadat was gebleken dat zijn optreden goed was voor goud. ''Dit was de race van mijn leven'', stamelde de sprinter, die in 2005 de wereldtitel veroverde op het onderdeel keirin en twee jaar geleden ook al eens de kilometer tijdrit won, toen in Manchester.

''Ik finishte, zag mijn tijd en dacht: waar haal ik dit vandaan? Ik wist dat er nog een paar renners moesten komen die onder die tijd konden duiken. Maar ik wist ook dat ik een wereldrecord op zeeniveau had gereden en dat ze van goeden huize moesten komen. Dit is een moment om in te lijsten.''