Oranje blijft Verenigde Staten de baas

De formatie van bondscoach Bert van Marwijk kwam alleen in de slotminuten na een reeks wissels nog even in de problemen.

De krachtmeting met de verrassende nummer twee van de Confederations Cup betekende voor Oranje een laatste test in de aanloop naar het definitieve trainingskamp richting het WK in Zuid-Afrika.

Als de internationals in mei na afloop van de verschillende competities zich weer verzamelen, hopen ze tot en met de WK-finale van 11 juli in Johannesburg bij elkaar te blijven.

Fit blijven

De meeste leden van de Nederlandse selectie voor het duel met Verenigde Staten hoeven alleen maar fit te blijven om op 5 juni met bondscoach Van Marwijk in het vliegtuig naar Zuid-Afrika te stappen.

Van de spelers die niet waren uitgenodigd voor de ontmoeting in de zo goed als uitverkochte ArenA weet eigenlijk alleen de op dit moment nog geblesseerde Robin van Persie zeker dat hij zich, mits fit, tot de eerste keus mag rekenen.

Vlaar

Voor minimaal twee voetballers van het Nederlands elftal was het duel met Verenigde Staten speciaal. Ron Vlaar is na vijf jaar en veel blessureleed weer international. Sander Boschker, de vervanger van de zieke Michel Vorm, heeft sinds deze week ook weer kans dat hij als ervaren doelman naar Zuid-Afrika mag.

Niet André Ooijer maar Vlaar mocht na rust Joris Mathijsen vervangen. Hij kreeg al na een minuut een bal door zijn benen gespeeld, maar bleef daarna redelijk overeind. Boschker kreegt geen speeltijd.

Penalty

Oranje begon met een voorhoede bestaande uit Eljero Elia, Dirk Kuijt, Wesley Sneijder en Arjen Robben. Het offensieve kwartet creëerde voor rust weinig uitgespeelde kansen. Het Nederlands elftal domineerde maar had een strafschop nodig om op voorsprong te komen.

Jonathan Bornstein trok Sneijder in de veertigste minuut aan zijn arm en Kuijt maakte vanaf elf meter geen fout (1-0). Hij bezorgde Oranje de eerste treffer na 318 minuten voetballen.

Huntelaar

Van Marwijk bracht direct na rust ook Huntelaar voor Robben. Van der Vaart, net als Huntelaar geen basisspeler bij zijn club, mocht Nigel de Jong aflossen. Vooral de komst van middenvelder van Real Madrid verhoogde de amusementswaarde van de interland.

Beide invallers speelden in de 74e minuut ook een hoofdrol bij de 2-0. Van der Vaart bediende Huntelaar die via de rug van Bornstein zijn vijftiende treffer in dertig interlands maakte (2-0).



Oranje kwam in de slotfase nog heel even in de problemen nadat Carlos Bocanegro in de 88e minuut voor 2-1 zorgde.