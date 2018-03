FC Twente geeft in kwartiertje alles weg

Bremen, de verliezend finalist van het laatste UEFA Cup-toernooi, poetste daarmee de 1-0-nederlaag in Enschede overtuigend weg.

Net als een week eerder in Enschede werd Twente bij vlagen overlopen door de Duitsers. Door sterk keeperswerk van Sander Boschker bleven de Tukkers voor eigen publiek nog overeind.

Janssen

Theo Janssen bezorgde Twente met een knap doelpunt zelfs een goede uitgangspositie voor de return. In het Weser-stadion kon ook de 39-jarige Boschker zijn team echter niet op de been houden.

Twente zag de hoop op kwalificatie voor de volgende ronde in een ontluisterend kwartiertje zo goed als vervliegen. Bremen profiteerde drie keer optimaal van wanorde in de Enschedese defensie.

Eerst tikte Claudio Pizarro de bal uit een strakke voorzet van Hugo Almeida achter Boschker. Wout Brama had de Peruaanse spits daarbij uit zijn rug laten komen.

Pizarro

Vijf minuten later liet Pizarro zijn tweede doelpunt van de avond aantekenen, na voorbereidend werk van Marko Marin en Mesut Özil. Bernard Parker, de vervanger van de lichtgeblesseerde Miroslav Stoch, had de Duitse aanval ingeluid met dom balverlies.

Nadat Almeida alleen voor Boschker nog een keer de paal had geraakt, maakte Naldo de derde treffer van Bremen. De Braziliaanse verdediger stond helemaal vrij omdat de buitenspelval van Twente volledig mislukte.

De Jong

Luuk de Jong bracht FC Twente in de 33e minuut toch weer terug in de wedstrijd. De talentvolle spits knikte de bal uit een voorzet van Bryan Ruiz beheerst achter Werder-doelman Christian Vander (3-1).

De Jong stond in de basis omdat aanvoerder Blaise N'Kufo met een spierblessure was achtergebleven in Enschede. Door het doelpunt van de jongeling was het tot dan toe machteloze Twente ineens weer dicht bij een vervolg in het toernooi. Eén treffer zou genoeg zijn om op basis van 'uitdoelpunten' door te gaan.

Perez

Na bijna een uur spelen waren de Tukkers daar ook heel dichtbij. Kenneth Perez zette Ruiz met een sublieme pass vrij voor Vander, maar de normaal zo trefzekere Costaricaan schoot de bal op de paal.

Nauwelijks zestig tellen later besliste Pizarro het duel aan de andere kant van het veld met zijn derde doelpunt van de avond: 4-1.