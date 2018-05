Astarloa: Bettini bood me geld aan

"Vlak voor de laatste berg heeft Bettini mij geld geboden om samen te werken", zei Astarloa in de Spaanse sportkrant AS. "Hij stelde voor samen te ontsnappen en vervolgens te sprinten voor de titel. Ik heb zijn voorstel afgewezen." De Spanjaard demarreerde op de laatste beklimming in Hamilton en soleerde naar de zege. Bettini eindigde als vierde.

De Italiaan reageerde onthutst op de uitspraken van Astarloa. Volgens hem betreft het een misverstand en had de wereldkampioen de woorden van Bettini verkeerd begrepen. Volgens een woordvoerder van Bettini belde Astarloa hem maandag op om hem zijn excuses aan te bieden voor zijn uitlatingen in de krant. Bettini zou die hebben geaccepteerd.

Bieden

Overigens is het bieden van geld tijdens een wielerwedstrijd net zo oud als de sport zelf. Deze week verklaarde bijvoorbeeld bondscoach Gerrie Knetemann in NRC Handelsblad dat hij tijdens de mondiale titelstrijd in 1978 een vergelijkbare afspraak maakte met de Italiaan Francesco Moser.

"De winnaar betaalde de verliezer", sprak 'De Kneet'. "Je noemde gewoon een bedrag. Voordat ik begon aan een WK kende ik de koers van de Franse franc en de Italiaanse lire uit mijn hoofd." Knetemann werd in 1978 wereldkampioen.