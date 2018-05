Hiddink houdt alle opties open

Hiddink houdt een nieuw contract als Russisch bondscoach nog altijd open als één van de opties. Hij heeft echter nog niet met de nieuwe baas Sergey Fursenko gesproken.

"Fursenko's voorganger wilde met me doorgaan, de spelers wilden dat ik aanbleef, maar als de zaken nu anders liggen, hoor ik dat wel. Daar maak ik me niet zo druk om", aldus Hiddink tegenover het AD.

Warschau

"Ik ga eerst komend weekeinde naar de loting in Warschau voor het EK van 2012. Rond die loting spreek ik de heer Fursenko ongetwijfeld."

"Voorlopig ben ik gewoon nog een half jaar in dienst bij de Federatie", zegt de Varssevelder. "Ik heb steeds gezegd dat ik de tijd neem om een goede beslissing te nemen. Iedereen weet dat ik gehecht ben aan het Russisch team. Ik werk nog steeds met die jongens en die kunnen rekenen op mijn volle aandacht."

Noord-Korea

Op de belangstelling van WK-ganger Noord-Korea reageert Hiddink terughoudend. "Ik weet zelf niets van die mogelijkheid, maar het zou me niet verbazen. Op de korte termijn moet je je wel afvragen of je daar moet inspringen."



"Op het WK zitten ze bovendien in een poule met Brazilië, Portugal en Ivoorkust. Dat is gewoon een hele zware opdracht."



Op de lange termijn ziet de Nederlandse coach een avontuur in Noord-Korea wel zitten. "De Zuid-Koreanen zeiden al toen ik daar bondscoach was dat ik ooit hun broeders uit het noorden zou moeten helpen."

Turkije

Ook de Turkse bond heeft interesse getoond in de diensten van Hiddink. "Het is een mooi en groot voetballand, waarmee nog veel te winnen is. Maar ik heb nog over geen enkele aanbieding serieus nagedacht. Eerst wacht ik mijn contacten in Moskou af."