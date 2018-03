FC Twente heeft smaak weer te pakken

Met dank aan Vitesse, dat koploper PSV op 0-0 hield, kwam de ploeg van trainer Steve McClaren ook weer in punten op gelijke hoogte met de Eindhovense concurrent.

Bij FC Twente maakte Theo Janssen zijn rentree na een disciplinaire schorsing van twee maanden. De clubleiding legde hem die sanctie op nadat hij eind november 's nachts na een wedstrijd onder invloed van alcohol een eenzijdig auto-ongeluk had veroorzaakt.

Door de terugkeer van de 28-jarige middenvelder uit Arnhem kon coach McClaren eindelijk weer eens zijn favoriete opstelling het veld op sturen.

Kansen

Het was een klein wonder dat in de opwindende eerste helft geen doelpunten vielen. Beide ploegen dwongen legio kansen af. De twee keepers staken evenwel in grote vorm. Bij FC Twente verrichtte de 39-jarige Sander Boschker in zijn recordwedstrijd (529 competitieduels voor dezelfde club) zijn beste redding vlak voor de rust toen hij Mads Junker na een vrije doortocht het scoren belette.

De onverslijtbare clubman kreeg in de elfde minuut hulp van de lat bij een kopbal van Davy de Fauw.

Behoudend

Bij het zeer behoudende Roda JC, dat veel tijdrekte en sluw op de counter speelde, maakte de 23-jarige goalie Przemyslaw Tyton een prima indruk. De Poolse vervanger van Bram Castro, die zijn basisplaats op 19 januari na zijn fout tegen PSV (0-1) verloor, greep sterk in op schoten van Blaise N'Kufo, Bryan Ruiz en de luid aangemoedigde Janssen.

Op slag van rust hield Tyton ternauwernood via de paal een scherpe vrije trap van Kenneth Perez buiten zijn doel.

Douglas

De tweede helft verliep heel wat minder spectaculair. FC Twente speelde compacter en ook korter op de bal en tegenstander, waardoor Roda JC minder tijd en ruimte kreeg voor de snelle tegenstoot.

De thuisploeg grossierde evenwel in balverlies en foute passes. Met name Douglas was bij het uitverdedigen soms totaal het overzicht kwijt.

Perez

Perez brak in de 71e minuut de ban. Uit een ouderwetse aanval, met Janssen en Wout Brama in een dienende rol, opende de Deense spelmaker koelbloedig de score, 1-0.

Kort daarna trof ook Ruiz doel uit een voorzet van Miroslav Stoch, 2-0. Daarmee was het duel gespeeld.