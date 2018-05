Salarissen bij Bayern gaan omlaag

Nerlinger doet zijn uitspraken maandag in het voetbalmagazine Kicker.

''We moeten ons verstand gebruiken en nadenken over besparingen. Spelers mogen niet denken dat ze automatisch meer gaan verdienen bij contractverlenging.''

De club van trainer Louis van Gaal kocht afgelopen jaar voor ongeveer 80 miljoen euro aan nieuwe spelers.

Bayern betaalde onder meer 35 miljoen euro voor spits Mario Gomez en 25 miljoen euro voor Arjen Robben. ''Bij de transfersommen zijn de grenzen bereikt'', waarschuwt Nerlinger.

Ribéry

Hij maakt een uitzondering voor de Franse vedette Franck Ribéry. ''Iedere speler bekijken we afzonderlijk en marktgericht. Voor Ribéry willen we vechten om hem te behouden. In het voorjaar praten we over contractverlenging.''

Ribéry, wiens contraxct bij Bayern afloopt op 30 juni 2011, is gewild bij topclubs als Chelsea en Real Madrid.