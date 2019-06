SALT LAKE CITY - De Nederlandse vrouwenploeg op de achtervolging bestond afgelopen weekeinde uit een schaatsster die met een vormcrisis kampt (Paulien van Deutekom), een rijdster die eigenlijk niet wilde worden opgesteld (Ireen Wüst) en een subtopper op de 1500 en 3000 meter (Elma de Vries).

Meer keuze had bondscoach Wopke de Vegt ook niet. En dat terwijl de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City allerminst onbelangrijk was.

De Nederlandse equipe moest nog punten behalen om bij de komende Winterspelen geen desastreuze loting te krijgen en zou zelfs in een extreem geval plaatsing voor 'Vancouver' nog hebben kunnen mislopen.

Bondscoach De Vegt kon dan ook Wüst op zijn blote knieën bedanken, toen zij zaterdagavond besloot deelname aan de 1000 meter op te offeren voor de ploegachtervolging.

Niemand dwingen

''Ik kan niemand dwingen'', vertelde De Vegt, toen Wüst aanvankelijk had kenbaar gemaakt vanwege haar overvolle programma niet beschikbaar te zijn. ''Ik kan alleen schaatsers op hun verantwoordelijkheden wijzen.''

Enkele uren later stak de Brabantse alsnog de helpende hand uit. ''Dat vind ik groots'', zei de opgeluchte bondscoach. ''Maar goed, ze rijdt hier niet alleen voor het land, maar ook voor een medaille op de Spelen.''

Andere smaken had De Vegt eigenlijk ook niet. Diane Valkenburg en Jorien Voorhuis werden getroffen door het norovirus dat een deel van de schaatspoeg in de greep hield, maar wisten zich dit seizoen ook in fitte toestand nog niet bij de wereldtop te scharen.

Spoeling dun

Ook Renate Groenewold heeft haar gebruikelijke vorm nog niet kunnen etaleren en was deze week eveneens ziek. En dan wordt de spoeling erg dun in Nederland.

Het was tekenend dat de bondscoach zelfs Marrit Leenstra een plek in zijn selectie gunde, terwijl de jonge TVM-rijdster in Salt Lake City bij beide races diep in de achterhoede was geëindigd.

Wüst, De Vries en Van Deutekom finishten op de Utah Olympic Oval uiteindelijk als vierde en beperkten daarmee de schade. In de WB-stand staat Nederland nu vijfde.

Gestuurde loting

Aangezien op basis van deze ranglijst de loting op de Olympische Spelen wordt 'gestuurd', is nu duidelijk dat Oranje in de eerste ronde tegen Japan of Duitsland moet schaatsen. Naties die dit seizoen Nederland één of meerdere keren hebben verslagen.

Nog belangrijker; door dit resultaat stuit Oranje mogelijk al in de halve finale op de topfavoriet Canada. Een vroege uitschakeling dreigt dus voor de grootste schaatsnatie ter wereld.

''In Nederland hebben we het sowieso moeilijk met keuzes maken, ook in de sport'', verklaart De Vegt een deel van de problematiek.

Kansen verspeeld

'Sprinten of allrounden; individuele traject of ploegachtervolging. We moeten proberen daar doorheen te slingeren. Soms lukt dat, soms loop je vast.''

Door de matige prestaties in het wereldbekerseizoen én de overmacht van Canada is de kans groot dat de Nederlandse vrouwen al in het voorseizoen een kans op goud én zilver hebben verspeeld. Maar De Vegt geeft de moed niet op: ''Ook Canada kan een slechte dag hebben.''