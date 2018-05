FA wil uitleg van Ferguson om opmerking scheidsrechter

Volgens Sir Alex kon de brave man het tempo op Old Trafford domweg niet bijbenen.

''Hij was gewoon niet fit genoeg. Dat is een belediging voor ons voetbal'', foeterde Ferguson na afloop.

''Hij nam 30 seconden de tijd om iemand een boeking te geven. Die rust had hij even nodig. Belachelijk. In het buitenland zie je scheidsrechters die fysiek zo scherp zijn als een slagershond. Wij hebben er ook een paar, maar hij hoort daar absoluut niet bij.''

'Unfair'

Oud-toparbiter Dermot Gallagher vond Fergusons commentaar unfair tegenover het Engelse scheidsrechterskorps. ''Ze trainen vier, vijf, zes keer per week, met een intensiteit die ik tien jaar geleden niet voor mogelijk had gehouden. Natuurlijk zijn onze scheidsrechters fit. De kritiek is belachelijk.''

De FA laat de opmerkingen van Sam Allardyce over de leiding wel voor wat ze zijn. De manager van Blackburn Rovers ventileerde zijn boosheid op Peter Walton, die zijn ploeg in de verloren wedstrijd tegen Arsenal (6-2) een strafschop onthield.

Oud-Ajacied Thomas Vermaelen haakte David Dunn. ''Ik wil niets afdoen aan de prestatie van Arsenal, maar dat was een schoolvoorbeeld van een penalty. Als je dat niet ziet hoor je niet thuis op dit niveau.''