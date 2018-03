FIA gedoogt F1-stalorders niet langer

In de spannendste strijd in de Formule I sinds jaren doen drie coureurs een gooi naar de wereldtitel. De Duitser Michael Schumacher (Ferrari) leidt de dans na veertien van de zestien races met 82 punten, drie meer dan de Colombiaan Juan Pablo Montoya (Williams) en zeven meer dan de Fin Kimi Raikkonen (McLaren).

Stalorders

De renstallen doen niet moeilijk over stalorders. Zij verwachten van hun coureurs dat zij elkaar helpen. De autosportfederatie FIA eist naleving van de regels. In de aanloop naar de voorlaatste race van het seizoen, zondag op The Brickyard in Indianapolis, heeft de FIA de teams gewaarschuwd.

"Wij zullen extra scherp letten op stalorders. Elke verdachte beweging zal doorgegeven worden aan de stewards, en ik herhaal elke verdachte beweging of wat daar voor doorgaat", aldus FIA-voorzitter Max Mosley. "De renstallen zullen zich strikt aan de regels moeten houden."

Ferrari

Die regels verbieden stalorders. In oktober 2002 gingen de renstallen unaniem akkoord met de invoering in een poging het door Ferrari verspeelde krediet bij het publiek terug te winnen. Ferrari maakte vorig seizoen twee opzichtige fouten. Het liet Barrichello in Oostenrijk in de remmen knijpen om Schumacher te laten winnen waarop Schumacher als wedergunst in Indianapolis gas terugnam om Barrichello voorrang te verlenen.

Die strategische foefjes zijn voortaan bij de wet verboden. Maar de FIA zal in Indianapolis ook waakzaam zijn op verdachte bewegingen in het grijze gebied. Daarbij gaat hem om extra pitsstoppen of extreem lange pitsstoppen om concurrenten te hinderen bij het wegrijden uit de pitsstraat of bij terugkeer op de baan. En ook om vermeende stuurfouten en vermeende technische mankementen die uitpakken in het voordeel van de eigen stal.

McLaren

"Wij zijn één team", zegt Ron Dennis, de baas van McLaren. "Mijn coureurs rijden als één team. Als de omstandigheden zich lenen voor de een om de ander te helpen, zal hij dat niet nalaten. Dat is in alle races het geval en ik zie niet in waarom daar voor de laatste twee races een uitzondering voor gemaakt zou moeten worden."

Technisch directeur Patrick Head van Williams zegt dat zijn renstal geen stalorders zal uitvaardigen. "Wij laten dat over aan de coureurs. Als zij het besluit nemen elkaar van dienst te zijn, is dat hun beslissing die niet herleid kan worden naar de renstal." In de ogen van zijn collega Ross Brawn van Ferrari is dat meten met twee maten. "Een coureur blijft altijd lid van een renstal en de stal is verantwoordelijk voor zijn gedrag."

Mosley

Mosley zal in Indianapolis de harde lijn volgen. "De stewards zullen zonder twijfel de omstandigheden in acht nemen bij hun beslissingen maar zonder aanziens des persoons ingrijpen. Wij willen de teams niet de illusie geven dat zij boven de wet staan. Stalorders zijn verboden. Daaraan zullen wij ze houden."