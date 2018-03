Sjarapova wint Tokio door opgave Jankovic

Sjarapova leidde op dat moment met 5-2.

''Het is nooit leuk om op deze manier te winnen, maar het is ook duidelijk dat Jelena gezond wil zijn en op 100 procent van haar kunnen wil spelen'', zei Sjarapova, die haar eerste toernooizege boekte sinds Amelia Island in april 2008.

Daarna kwam de Russin ook in de versukkeling door een schouderkwetsuur en was ze maandenlang uit roulatie. In mei van dit jaar maakte ze haar rentree.

Jankovic moest zich vrijdag in de halve finales ook al laten behandelen aan haar rechteram. Bij aanvang van de achtste game in de finale liet ze zich opnieuw behandelen. Twee opslagen later gaf ze op.