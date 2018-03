Albers racet door tranen naar gewenste triomf

Albers vond het "de meest fantastische" van de vier zegepralen in de prestigieuze serie dit seizoen. "Winnen voor al die duizenden blije fans van mij. Dit was wat ik beoogde en mooier kon het niet gebeuren. Tijdens de laatste ronden kreeg ik tranen in mijn ogen."

De talentvolle rijder uit Laren in 't Gooi deed in de race over ronden niets verkeerds. Hij won, maar kwam toch niet aan de leiding in het kampioenschap van de DTM. Zijn Duitse stalgenoot Bernd Schneider bij Mercedes wist namelijk vanaf de 13e startpositie als tweede te eindigen en behield daarmee de leiding in het klassement. Albers naderde tot op één punt: 65-64. De beslissing valt tijdens de slotrace in Hockenheim op 5 oktober.

Albers vond het allemaal best. "Het kampioenschap interesseert mij helemaal niets. Mijn liefste wens was op Zandvoort te winnen en dat is gelukt."

Bleekemolen

Een andere gelukkige Nederlander was Jeroen Bleekemolen. De -jarige debutant in het fabrieksteam van Opel sprokkelde met de zevende plaats zijn eerste puntjes in de DTM-competitie. Hij was met deze bescheiden prijs haast even gelukkig als Albers met de overwinning. "Een superdag", juichte Bleekemolen, "nu ben ik van veel druk los."

Het mooie weer, de Nederlandse inbreng van twee racetalenten en spanning in een van de meest prestigieuze autosportkampioenschappen lokten 62.000 toeschouwers naar het Zandvoortse circuit. Zoveel publiek was niet meer opgekomen sinds vier jaar geleden de Marlboro Masters gratis te bezichtigen waren.

De massa kreeg heel wat te zien. Een snelle race met zich werende landgenoten, protesterende PK's in de start, spectaculaire schuivers, missers in de verplichte pitstops en zelfs een botsing in de pitstraat. Boven alles stond Christijan Albers. De winnaar van drie eerdere DTM-races (Venetië, Nürburgring, Norisring) kwalificeerde zich als derde. Hij vond dat zelf een goede uitgangspositie, nadat hij vrijdag tijdens de training was opgeschrikt door een klapband bij een snelheid van 200 km/u.

Klassementsleider Bernd Schneider kwalificeerde zich zeer bescheiden als dertiende. Voor het eerst in zijn loopbaan deed de -jarige routinier in de DTM niet mee aan de 'superpole-kwalificatie' van de beste tien. De oorzaak was een schuiver tijdens de eerste kwalificatie en een gele vlag tijdens de tweede. Schneider leek zijn vierde DTM-titel op Zandvoort te verspelen aan Albers, de Nederlander met slechts drie punten achterstand.

Startgrid

Op de startgrid waren de twee plaatsen vooraan voor de Duitsers Timo Scheider (Opel) en Martin Tomczyk (Audi). Tomczyk kwam bij het startsein niet goed weg, waardoor Albers direct tweede werd achter Scheider. De situatie bleef zo tot iets over de helft van de wedstrijd. De eerste verplichte pitstop veranderde niets. In het veld rukte kampioenskandidaat Schneider snel op. Direct na de start negende en steeds meer naar voren door fouten van rijders voor hem.

In de 21e ronde viel de beslissing. Albers maakte de tweede pitstop eerder dan Scheider, uitermate kundig en snel uitgevoerd door zijn team. In de tweede stop gaf Scheider al gas toen zijn rechter voorwiel nog niet vast zat. Hij viel uit toen Albers hem voorbij snelde met 12 seconden voorsprong op teamgenoot Schneider.

Het enige dat de Nederlander nog kon vrezen was mechanisch defect. "Ik ging steeds meer vibratie voelen en was bang voor weer een klapband. Door zuinig te zijn op de band rechts achter, heb ik mijn wens kunnen vervullen."