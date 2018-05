Hasselbaink redt Chelsea

Cole was de kwelgeest van Chelsea. Hij bracht Blackburn zowel in de eerste als in de 58e minuut, na een fout van doelman Cudicini, op voorsprong. Mutu bracht namens de thuisploeg de eerste gelijkmaker op zijn naam. Chelsea won in 1984 voor de laatste keer op eigen veld van Blackburn.

Newcastle, tegenstander van NAC in het UEFA-bekertoernooi, stelde opnieuw teleur voor eigen publiek. Na de midweekse uitschakeling in de derde voorronde van de Champions League ging de ploeg van Bobby Robson zaterdag onderuit tegen Birmingham City: -1. Dunn trof doel na een uur uit een strafschop, die in eerste instantie nog door doelman Given werd gekeerd. Newcastle staat met punt uit 3 duels hopeloos onderaan in de Premier League.

Portsmouth bleef voor de vierde keer op rij ongeslagen. Het uitduel met het eveneens gepromoveerde Wolverhampton eindigde in -0. De Zeeuw en Stefanovic speelden de volle negentig minuten bij Portsmouth. Doelman Wapenaar bleef op de bank. Wolverhampton behaalde het eerste puntje van het seizoen.

Fulham, met Van der Sar in het doel, boekte bij Tottenham de eerste zege (0-3) in 55 jaar. Hayles (twee) en Morte scoorden voor de bezoekers. Middlesbrough, met Boateng in de gelederen, verloor op eigen veld met 2-3 van Leeds United. Mede dankzij twee treffers van Owen rekende Liverpool af met stadgenoot Everton: 0-3. Voor de Reds was het de vierde zege op rij op Goodison Park.