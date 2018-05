Dekker/Wegman missen olympische kwalificatie

MILAAN - Femke Dekker en Froukje Wegman hebben zich in de dubbeltwee vrouwen open klasse vrijdag niet kunnen kwalificeren voor de Olympische Spelen in Athene. De beide roeisters, al slecht op dreef in de halve finales, eindigden in de B-finale van de WK in Milaan (voor de plaatsen 7 tot en met 12) op de laatste plaats.