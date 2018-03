Judoka Bosch verliest finale Moskou

Voor ze de eindstrijd bereikte was Bosch sterker dan drie tegenstandster, de Belgische Laure Aerts, de Spaanse Cecilia Blanco en de Duitse Kerstin Thiele.

Met het winnen van de zilveren medaille in de Russische Grand Slam, behorend tot de zwaarste categorie, bewees Bosch opnieuw op de weg terug te zijn.

Recentelijk maakte ze haar rentree op het EK in Georgie, na een periode vol tegenslagen in de vorm van ziektes. Ze behaalde meteen brons.

Uilenhoed

Carola Uilenhoed verloor in Moskou bij haar terugkeer op de mat. De Haagse zwaargewicht ging in de eerste ronde onderuit tegen de Russische Elena Ivansjenko.

In de Russische hoofdstad kwam Uilenhoed voor de eerste keer in actie sinds de Olympische Spelen van Peking, in de zomer van vorig jaar. Na afloop van dat evenement onderging ze wegens een zware knieblessure een operatie.

Daardoor ontbrak Uilenhoed ook op de recentelijk gehouden EK in Georgië. Mogelijk kan ze wel deelnemen aan de wereldtitelstrijd, die later dit jaar in Ahoy wordt gehouden. Met het oog daarop wil ze de komende weken zo veel mogelijk wedstrijdritme gaan opdoen.

Medailles

Nederland sloot het toernooi in Moskou daarmee af met drie medailles. Naast het zilver van Bosch was er brons voor Anicka van Emden (-63) en Kitty Bravik (-52). Beiden haalden hun medaille op zaterdag.

Grim Vuijsters, onlangs goed voor zilver op de Europese titelstrijd, kwam bij de zwaargewichten niet verder dan de tweede ronde.