Sanchez wint eerste etappe in Baskenland

Hij won de sprint na een rit over 142,5 kilometer, met start en finish in Ataun. Landgenoot Samuel Sanchez werd tweede, voor de Fransman Jérome Pineau.

Luis Leon Sanchez werd eerder dit seizoen eindwinnaar van Parijs-Nice.

Beklimming

Tijdens de laatste beklimming van de dag, naar de Alto de Lazkaomendi, kwamen de favorieten naar voren.

Eerst vormde zich een kopgroep van zes, met onder andere Robert Gesink en Alberto Contador. Damiano Cunego en Antonio Colom kwamen uiteindelijk samen als eerste aan op de top.

Kopgroep

Op ruim 2 kilometer van de finish ontstond een kopgroep van ongeveer twintig renners. Alle demarrages waren gedoemd tot mislukken, zodat de sprint uitkomst moest bieden.

Gesink bemoeide zich niet met de sprint en eindigde uiteindelijk als achttiende. De Nederlander stapte vorige week nog misselijk uit de Brabantse Pijl, maar reed maandag met de besten mee omhoog.

Freire

Ploegleider Erik Breukink zag verder tot zijn genoegen dat Oscar Freire zijn eerste koers na zijn flinke val in de Ronde van Californië goed had doorstaan.

Freire brak zes weken geleden in Amerika twee ribben. ''De eerste signalen zijn zeer positief'', zei Breukink op de Rabosite over zijn Spaanse sprinter. ''We moeten nog even afwachten hoe hij zich voelt als we drie dagen achter de rug hebben.''