Been botst ook met Radomski

De Poolse middenvelder botste dinsdag met trainer Mario Been omdat hij ontevreden was over zijn rol als reservespeler. De oefenmeester zette Radomski eerder dit seizoen om dezelfde reden terug naar Jong NEC.

Been laakte vorige week ook al de instelling van Rachid Bouaouzan. De aanvaller werd uit de selectie verbannen, maar is inmiddels weer in genade aangenomen.

Rommedahl

Dennis Rommedahl en Johnny van Beukering zijn op tijd fit voor het duel met Heerenveen. Zij ontbraken zondag nog tegen Volendam (1-1). Radomski begon toen wel in de basis.