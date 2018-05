FC Groningen verslaat NAC, gehavend Heerenveen wint

FC Groningen was in tegenstelling tot NAC klaar voor de competitiestart. De Bredase trainer Lokhoff miste door blessures Petö (knie), Koning (kuit) en Seedorf (lies). Bovendien zag de oefenmeester onlangs sterspeler Alfred Schreuder naar Feyenoord vertrekken.

Lokhoff

Voor Lokhoff kwam de nederlaag daarom niet als een verrassing. "Ik zag de afgelopen week al aankomen dat dit wel eens kon gebeuren. De vervangers kwamen nog klasse tekort."

NAC

NAC liep daardoor vrijwel de gehele wedstrijd achter de slim spelende tegenstander aan. De thuisclub opende fel wat na vier minuten al een doelpunt opleverde. Een vrije trap vanaf de linker kant werd feilloos ingekopt door de bijna twee meter lange Vrede. De 30-jarige zwaargewicht is een van de zeven nieuwelingen bij FC Groningen. Vrede speelde vorig seizoen bij het Griekse Iraklis Saloniki. Daarvoor was hij zeven jaar in dienst van Roda JC.

Na de flitsende start raakten de noordelingen na een halfuur een beetje in een vacuum. Dat kwam vooral door geknoei op het middenveld. Het duel was derhalve tot de pauze onaantrekkelijk, omdat ook NAC er vrolijk op los prutste. Behalve een paar mooie acties van de Groninger linker aanvaller Pinas viel er tot de pauze niet veel te beleven.

Na de rust ging het maken van fouten zowel FC Groningen als NAC goed af. Op eredivisievoetbal leek het allemaal niet, maar vermakelijk was het wel. Op basis van werklust en aanvalsdrang hield de thuisploeg drie verdiende punten over aan de eerste competitiewedstrijd. "Psychologisch is dit resultaat van groot belang. Vorig seizoen hadden we na tien wedstrijden slechts een punt. Ik ga er vanuit dat we dit jaar in de middenmoot eindigen", glunderde Ron Jans, de trainer/coach van FC Groningen.

Geen agressie

Zijn collega Lokhoff erkende dat zijn team had gefaald. "De spelers waren niet agressief genoeg. We hadden moeite om in ons spel te komen en hebben eigenlijk geen enkele kans gecreëerd. Het was eigenlijk NAC onwaardig."

FC Utrecht moeizaam langs FC Zwolle

Met veel pijn en moeite pakte FC Utrecht beide punten tegen FC Zwolle. Zwaanswijk kopte na negentien minuten de winnende treffer achter doelman Van der Werff: -0.

Hoewel hij beweerde zijn ploeg geen verwijten te kunnen maken, mag FC Utrecht-trainer Booij zich wel achter de oren krabben wegens het geringe aantal kansen dat zijn ploeg creëerde tegen de zwakke opponent. "We hadden meer afstand moeten nemen," moest Booij beamen, "maar we hebben verdiend gewonnen".

FC Zwolle

Dat vond ook FC Zwolle-trainer Boeve, die tegen beter weten in toch had gehoopt op een gelijkspel. "Omdat het zo lang 1-0 bleef, hielden wij de kans op de gelijkmaker. We kregen daartoe nog 200 procent kansen, maar helaas gingen die er niet in. Maar met de twee debutanten Takak en Parnela zie ik de toekomst niet somber in," aldus FC Zwolle-trainer Boeve.

Beide mogelijkheden vielen in de slotfase van de wedstrijd. Eerst was het De Jong, die een schot van Takak op de doellijn pareerde en even later stond Van den Brink op de juiste plaats om zijn doelman Ponk te hulp te schieten.

Japanse debutant

FC Utrecht, met de Japanse, veelbelovende debutant Fujita, excelleerde de gehele wedstrijd tegen het angstige FC Zwolle, dat na ruim een halfuur de eerste reëele mogelijkheid kreeg de achterstand van 1-0 te vereffenen. De kopbal van Hristov na een voorzet van Promes werd echter onschadelijk gemaakt door doelman Ponk.

FC Utrecht had eerder al de leiding genomen door Zwaanswijk, die een hoekschop van Broerse achter doelman Van der Werff had gekopt (1-0). Verder dan enkele te hoog gemikte schoten van Fujita, Van den Bergh, die zijn 155e wedstrijd voor FC Utrecht speelde, en Van de Haar was FC Utrecht niet gekomen. Slechts Lamey was dichter bij de openingstreffer, maar hij stuitte op de Zwolse doelman Van der Werff.

Ook na rust behield FC Utrecht, dat kort na rust verder moest zonder Van de Haar, het initiatief. Tot uitgespeelde kansen kwam het echter nauwelijks. Ook niet toen Van den Bergh met een voorzet Fujita in stelling leek te brengen. Doelman Van der Werff reageerde attent. Zo ook bij pogingen van Chaiat en Broerse, die zijn van richting veranderde schot op de paal zag belanden.

Heerenveen grijpt zege in Volendam

Volendam is er tegen Heerenveen (0-1) niet in geslaagd de rentree op het hoogste niveau enige glans te geven. Aan werklust ontbrak het niet, wel aan kwaliteit. Met wat meer eredivisiewaardige voetballers had het via de nacompetitie gepromoveerde Volendam het door blessures geteisterde Heerenveen een lastige seizoensopening kunnen bezorgen.

De Friese subtopper kon het gemis van spits Sibon (enkel), de verdedigers Edman (vingers) en Klompe (lies) en middenvelder Radomski (knie) niet als excuus aanvoeren voor de matige prestatie in het vissersdorp.

Ook met hun vervangers Hansma, Bakkati (verdediging), de van Stromvogels/Telstar overgekomen middenvelder De Lange en rechterspits Correia had Heerenveen meer moeten brengen. Na de nederlaag afgelopen dinsdag tegen het Spaanse Villarreal (1-2) in de eerste finalewedstrijd van de Intertoto Cup ontbrak het de ploeg van coach De Haan vooral aan inzet. En aanvallend bracht Heerenveen met Denneboom en Selakavic veel te weinig.

Volendam

De tegenstand van Volendam was echter te zwak om daarvan te profiteren. De thuisploeg, met 3,6 miljoen euro de laagste begroting in de eredivisie, kreeg voor rust slechts enkele kansen, waarvan het schot van PSV-huurling Wilson op de paal de grootste was.

Ongevaarlijk

Heerenveen controleerde het matige duel, maar was eveneens ongevaarlijk. De ploeg had zelfs een strafschop nodig om de wedstrijd te beslissen. Tevreden trok na bijna een halfuur Correia naar de grond. Selakovic liet vervolgens doelman Van Westerop kansloos.

Rood

In de tweede helft zorgde alleen de rode kaart van Volendammer Luirink voor enige opwinding op de tribunes. De verdediger hield de doorgebroken Selakovic vast en kon meteen vertrekken. De schorsing van Luirink kan trainer Wisman nauwelijks opvangen. Hij heeft te maken met blessures van de vaste waarden Fung a Wing, Faria en Koning. "Met deze smalle selectie kan ik gewoon niemand missen."

Geld voor versterkingen is er echter niet, dus weet Wisman dat het dit seizoen een strijd tegen rechtstreekse degradatie wordt.

Uitslagen op een rij

Eredivisie

Willem II - AZ 1 - 0

RKC - ADODenHaag 1 - 0

FC Twente - RBC 3 - 1

Volendam - Heerenveen 0 - 1

Groningen - NAC 1 - 0

Feyenoord - NEC 2 - 1

FC Utrecht - FC Zwolle 1 - 0

Vitesse - Ajax 1 - 2

FC Twente 1 1 0 0 3 3-1

Ajax 1 1 0 0 3 2-1

Feyenoord 1 1 0 0 3 2-1

Groningen 1 1 0 0 3 1-0

FC Utrecht 1 1 0 0 3 1-0

RKC 1 1 0 0 3 1-0

Heerenveen 1 1 0 0 3 1-0

Willem II 1 1 0 0 3 1-0

PSV 1 0 1 0 1 2-2

Roda JC 1 0 1 0 1 2-2

NEC 1 0 0 1 0 1-2

Vitesse 1 0 0 1 0 1-2

ADODenHaag 1 0 0 1 0 0-1

AZ 1 0 0 1 0 0-1

Volendam 1 0 0 1 0 0-1

FC Zwolle 1 0 0 1 0 0-1

NAC 1 0 0 1 0 0-1

RBC 1 0 0 1 0 1-3