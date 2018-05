Outsider wint Embassy

Het leverde hem een cheque op van ongeveer 110.000 euro. "Zo'n tien jaarinkomens van een uitkeringsgerechtigde", lachte David, die zich omschrijft als een "gepensioneerde gehandicapte". Zijn ene been is vier centimeter korter dan het andere. Hij loopt dan ook mank en kan absoluut niet rennen. Als hemofiliepatiënt heeft hij dagelijks injecties nodig. Als kind kreeg de nieuwe dartheld te horen dat de meeste mensen met zijn kwaal niet ouder worden dan 20.

Maar hij stond er zondag, in Frimley Green, en de hele week daarvoor. David klopte in de finale Van Barneveld-bedwinger Mervyn King met 6-4. De als vierde geplaatste King begon als favoriet aan de finale tegen de ongeplaatste David. Nadat hij donderdag in een meesterlijke partij Van Barneveld de weg naar de laatste vier had versperd, volgde zaterdag opnieuw een demonstratie tegen Colin Monk. Met liefst 5-1 baande King zich een weg naar de finale. David had heel wat meer moeite met favoriet Martin Adams. Een bloedstollend duel eindigde in 5-4.

Maar juist de antiheld begon de finale voortvarend. De Engelsen vinden het prachtig dat een gehandicapte zo geweldig staat te gooien. De nummer achttien van de wereld leidde bij de pauze al met -1. Bij 5-1 leek de partij beslist, maar King knokte zich terug tot 5-3.

Toch kon David de partij niet veel later afmaken. Drie pijlen voor tops (dubbel 20) waren niet aan hem besteed, waarna King ook de negende set naar zich toetrok. King leek op weg naar een wonderbaarlijke ontsnapping, maar gaf in de tiende set de partij toch uit handen. David kreeg opnieuw drie pijlen voor tops. Hij scoorde met de eerste een single-20 en sloot af met een double-10.

'Ongelooflijk'

"Ongelooflijk. Dit heb ik altijd het allerliefst gewild", zei de winnaar, die een complete outsider was: zijn enige Embassy-ervaring was de uitschakeling van vorig jaar in de eerste ronde. "Ik had verscheidene pijlen voor de winst, maar Mervyn bleef maar terugkomen." King gaf zijn meerdere royaal alle eer. "Hij speelde fantastisch darts. Was ik maar half zo goed als hij."

Francis Hoenselaar verloor zaterdag de finale van de Embassy bij de vrouwen. De Nederlandse dartster moest in Frimley Green het hoofd buigen voor de Engelse Trina Gulliver met 2-1. Hoenselaar begon goed aan de partij met winst in de eerste set, daarna overklaste Gulliver haar twee keer. De setstanden waren 3-1 1-3 en -3.

De Rotterdamse wereldkampioene wierp niet eens heel veel slechter dan Gulliver, die nummer een was geplaatst in het meest prestigieuze dartstoernooi. Hoenselaar noteerde zelfs een 180'er en een 140'er meer dan de Engelse. Gulliver sloeg echter op de juiste momenten toe, op de dubbels. Ze besliste de finale door 114 uit te gooien.