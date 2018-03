Tiende titel Van den Brand

Ze had een grote voorsprong op titelverdedigster Mirjam Melchers. Saskia Eleman eindigde als derde.

Voor Van den Brand was het haar tiende Nederlandse titel. ''De tiende is toch wel iets unieks'', glunderde Van den Brand na afloop.

''Ik geloof niet dat iemand dit ooit in het veldrijden heeft gehaald, zelfs Richard Groenendaal niet. Dat is toch wel heel knap.''

Wereldkampioenschappen

De eerste drie van de NK in Huibergen plaatsten zich voor de wereldkampioenschappen eind deze maand in Hoogerheide.

Marianne Vos, vooraf kanshebster voor de titel, eindigde als vijfde. Ze was niet helemaal fit. Ze kwam donderdag bij de verkenning van het parkoers voor de WK in Hoogerheide in botsing met een balk.

De olympisch kampioene op de puntenkoers leek er niets aan over te hebben gehouden, maar kreeg de dag erna toch last van haar middenrif.

Gekneusd

''Het is een beetje gekneusd. Ik heb er last van met ademhalen, dus dat voelde niet echt lekker. Ik heb geprobeerd om nog iets van de NK te maken, maar had vooraf al niet veel aspiraties'', aldus Vos.

Vos moet formeel aangewezen worden voor de WK. Er zijn nog twee plaatsen over. ''Ik hoop wel dat ik naar de WK mag.''

Van Poppel

Boy van Poppel heeft zaterdag bij de Nederlandse kampioenschappen veldrijden in Huijbergen opnieuw het goud bij de beloften gewonnen.

De titelverdediger bleef Micki van Empel en Ramon Sinkeldam voor.