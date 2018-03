PSV traint op witte mat, supporters boos

Alleen Carlos Salcido en Edison Mendez ontbraken nog. De twee Zuid-Amerikanen worden op korte termijn terug verwacht.

Van Salcido was al langer bekend dat hij later zou arriveren. Mendez wilde nog even thuis blijven om zijn zieke moeder bij te staan. Hij arriveert dinsdag in Eindhoven.

Reimond Manco

Wel aanwezig was Reimond Manco, die om persoonlijke redenen al wat eerder dan bij het ingaan van de winterstop naar zijn vaderland was vertrokken.

De selectie van PSV heeft vooralsnog geen wijzigingen ondergaan. Ook Jason Culina, die in verband wordt gebracht met een terugkeer naar Australië, was aanwezig. Trainer Huub Stevens had de groep wel uitgebreid met twee jeugdspelers, Funso Ojo en (doelman) Jeroen Zoet.

Buitenland

PSV heeft als een van de weinige clubs in de eredivisie officieel geen (buitenlandse) oefenstage op het programma staan. Spelers en staf kwamen onder winterse omstandigheden bijeen op trainingscomplex De Herdgang.

De supportersvereniging van PSV heeft maandag woedend gereageerd op eventuele plannen van de club alsnog een trainingskamp in het buitenland te beleggen. Dit wegens de slechte weersomstandigheden in Nederland, die normaal trainen onmogelijk maken.

Supportersfeest

Volgens Ger van Os, voorzitter van de fanclub, heeft algemeen directeur Jan Reker hem van het voornemen op de hoogte gesteld. De selectie is daardoor niet aanwezig op het supportersfeest van komende vrijdag. ''En dat is een tijd geleden al toegezegd'', zegt Van Os. Volgens Van Os is het zeker dat PSV naar Spanje vertrekt.

Van Os spreekt van ''een klap in het gezicht'' van de fans. Hij zegt verder: ''Kennelijk zijn wij niet belangrijk genoeg. Dat terwijl de aanhang ondanks tegenvallende prestaties toch steeds achter de club is blijven staan. Een half jaar geleden is ons toegezegd dat het feest zou doorgaan. Onder geen enkele omstandigheid zou PSV alsnog in de winter vertrekken.''

PSV heeft nog niet officieel kenbaar gemaakt dat het daadwerkelijk naar het buitenland vertrekt.

Verlegenheid

PSV is in verlegenheid gebracht door de winterse omstandigheden die Eindhoven overvielen. Het trainingscomplex De Herdgang ligt grotendeels onder de sneeuw. Bovendien is Anderlecht, zaterdag de geplande tegenstander in Brussel, al vertrokken naar Spanje.

Van Os: ''Anderlecht zou hebben laten weten nu niet voor dat oefenduel terug te willen komen. Maar daar hebben wij niets mee te maken. Het plan is dat PSV woensdag ook die kant op gaat. Reker wil dat dinsdag naar buiten brengen en er op de nieuwjaarsreceptie nog wat over zeggen. Dat wachten wij niet op, wij reageren nu!''

Geen begrip

De supportersclub heeft ook geen begrip voor de omstandigheden. ''PSV heeft een prachtig kunstgrasveld, dat mede met onze steun in aangelegd. Laat men daar nu op gaan trainen. Bovendien heeft trainer Huub Stevens mij eerder ook verzekerd te zullen komen. Hij vond het zeer belangrijk de kloof tussen supporters en selectie kleiner te maken.''

Het feest van de fans gaat overigens wel door. Van Os: ''Er zijn veel zeer goede artiesten gecontracteerd en het heeft veel geld gekost. De datum staat vast. Dat weet PSV ook.''

Anderlecht

De regerend landskampioen oefent nog wel tegen Anderlecht en FC Den Bosch. De eerste competitiewedstrijd is in Kerkrade tegen Roda JC.

Door de sneeuw in Eindhoven en omstreken was het moeilijk trainen voor PSV op het eigen complex de Herdgang. De oefeningen werden daarom gedeeltelijk in de sporthal afgewerkt.

Eerste training PSV