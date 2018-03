Cristiano Ronaldo wint Gouden Bal (video)

De verkiezing werd gehouden onder 96 journalisten, Ronaldo kreeg 446 punten. Dat meldt France Football dinsdag.

De favoriet voor de prijs eindigde hiermee ruim voor de Argentijn Lionel Messi van FC Barcelona (281) en de Spaanse speler Fernando Torres van FC Liverpool (179).

Ruud van Nistelrooij en Edwin van der Sar eindigden beiden als 24e met 2 punten. Rafael van der Vaart kreeg geen punten. Ronaldo volgt de Braziliaan Kaka op. Hij is de eerste Portugese winnaar van de prijs sinds Luis Figo in 2000.

Mooiste dagen

"Dit is een van de mooiste dagen van mijn leven. Ik heb gedroomd van deze trofee sinds ik een kind was", reageerde de verheugde Ronaldo. "Ik was niet bang dat ik niet zou winnen, want ik weet wat ik dit seizoen heb gedaan."

Ronaldo betrok ook zijn teamgenoten bij zijn succes. "Ik wil mijn medespelers bedanken. Zij hebben mij geholpen het beste uit mezelf te halen en mij in staat gesteld om al die doelpunten te maken."

Champions League

Ronaldo behaalde dit jaar met Manchester United de Champions League en de Engelse landstitel. Hij maakte in het seizoen 2007-2008 in totaal 42 treffers.

Na zijn indrukwekkende optreden voor zijn club had hij ook een van de sterren moeten worden van het EK in Oostenrijk en Zwitserland, maar verloor met Portugal in de kwartfinales van Duitsland.

Real Madrid

Ondanks dat hij niet kon schitteren op het EK, werd in de aanloop naar dit seizoen volop gespeculeerd over een overgang naar Real Madrid. Hij bleef echter toch bij Manchester United, waar hij sinds augustus 2003 onder contract staat.

Als speler van Sporting Lissabon maakte hij in juli van dat jaar in een vriendschappelijk duel met de Engelse club veel indruk op coach Alex Ferguson. Vlak daarna haalde Ferguson hem op 18-jarige leeftijd naar Engeland.

Ronaldo miste het begin van dit seizoen vanwege een operatie aan de enkel, maar maakte sinds zijn rentree in september acht doelpunten in elf wedstrijden.

Lijst van winnaars sinds 1998, plus Nederlanders.

1971: Johan Cruyff

1973: Johan Cruijff

1974: Johan Cruijff

1987: Ruud Gullit

1988: Marco Van Basten

1989: Marco Van Basten

1992: Marco Van Basten

1998: Zin├ędine Zidane (Fra)

1999: Rivaldo (Bra)

2000: Luis Figo (Por)

2001: Michael Owen (Eng

2002: Ronaldo (Bra)

2003: Pavel Nedved (Tsj)

2004: Andrei Shevchenko (Oek)

2005: Ronaldinho (Bra)

2006: Fabio Cannavaro (Ita)

2007: Kaka (Bra)

2008: Cristiano Ronaldo (Por)