PSV op zoek naar zege buiten Eindhoven

Daarna waren achtereenvolgens Olympique Marseille, NEC, AZ, Ajax en Atletico Madrid te sterk voor de landskampioen.

Ook voor Heerenveen zijn de belangen groot. Na de nederlaag van 6-0 bij FC Twente is de druk op de Noorse trainer Trond Sollied behoorlijk toegenomen.

De Friezen staan negende op de ranglijst, PSV vijfde.

AZ

Koploper AZ komt vrijdagavond al in actie tegen FC Groningen. De Alkmaarders zijn al tien competitiewedstrijden op rij ongeslagen. Groningen kan bij winst in punten op gelijke hoogte komen met AZ. NAC Breda, dat net als AZ 26 punten heeft, speelt twee dagen later een uitwedstrijd in Rotterdam tegen Sparta.

Ajax hoopt zondag tegen FC Utrecht het goede resultaat in de UEFA Cup tegen Hamburger SV (1-0 winst) een vervolg te geven. Eerder dit seizoen troffen beide clubs elkaar ook al in Arena. In het bekertoernooi was Ajax toen te sterk.

Feyenoord

Feyenoord kan zich na het verlies bij Deportivo la Coruña (3-0) richten op de competitie. De Rotterdammers moeten zondag op bezoek bij het laaggeklasseerde Vitesse.

Onderin de eredivisie treffen De Graafschap (zeventiende) en Roda JC (zestiende) elkaar zaterdag. Een dag later treedt FC Volendam, de nummer achttien, in Nijmegen aan tegen NEC.

ADO

ADO Den Haag wil zaterdag tegen FC Twente voorkomen dat het verder afzakt. De ploeg van trainer André Wetzel is na een goede competitiestart nu terug te vinden op de veertiende plaats met slechts drie punten voorsprong op Volendam.

Het verrassend goed presterende Willem II, dat vijf punten minder heeft dan koplopers AZ en NAC, voetbalt zaterdag in Almelo tegen Heracles.