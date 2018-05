PSV lijkt klaar voor nieuw voetbaljaar

Bij PSV is sinds het titelfeest weinig veranderd. Trainer GuusHiddink prikkelde de clubleiding met het noemen van mogelijkeaanwinsten als Morientes, Van Bronckhorst, Cocu en Stam. Gehinderddoor de strenge bewakers van de Eindhovense schatkist mocht deambitieuze coach zich echter niet bewegen op de beter dan verwachtlopende transfermarkt.

Blessureleed

PSV haalde verdediger Collin en aanvaller De Jong terug van NACen Heerenveen. Hoogstrate kwam over van FC Groningen en Van Dijk isachter Waterreus de nieuwe tweede doelman. Bruggink vertroktransfervrij naar Real Mallorca, Ramzi en Gakhokidze verdedigenkomend seizoen de eer van FC Twente. Kevin Hofland is na langblessureleed weer helemaal terug. Wilfred Bouma en Ernest Faberzijn nog wel geblesseerd.

Het ontbreken van de twee belangrijke krachten in de defensiehinderde PSV nauwelijks in de voorbereiding. Guus Hiddink gundeveel spelers speeltijd en zag het alleen fout gaan tegen Nacionaluit Uruguay. De nederlaag bracht de eindzege van de Peace Cup inZuid-Korea niet in gevaar. PSV verdiende ongeveer 2 miljoen euro inAzië.

De Eindhovenaren speelden gelijk tegen de Olympische ploeg vanZuid-Korea en wonnen in de voorbereiding van 1860 München, LaGalaxy, Olympique Lyon, Crystal Palace, West Ham United enTottenham Hotspur. In dit laatste duel van zondag zorgden Park enRobben voor de treffers.

Sterk koppel

Met beide doelpuntenmakers zijn de opvallendste spelers in devoorbereiding genoemd. Park manifesteert zich steeds beter alstweede aanvaller. De Zuid-Koreaan vormt een sterk koppel mettopschutter Kezman en zorgt voor veel beweging in de Eindhovenseaanval.

Met zijn prachtige dribbels groeit Robben na een overtuigendeerste seizoen steeds verder uit tot smaakmaker van de Eindhovenseselectie. De voorbereiding is geslaagd, het wachten is nu op deprestaties in de competitie en Champions League, het toernooi waarde Eindhovenaren de tweede ronde maar niet weten te halen.