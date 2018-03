Barcelona verslaat AC Milan

In zijn tweede duel voor de Spanjaarden bereidde Ronaldinho de eerste treffer van Quaresma voor. De Portugees rondde in de tiende minuut een voorzet van de Braziliaan af. In de 50e minuut was Ronaldinho zelf trefzeker. "Hij maakte artistieke bewegingen en passes. Hij is erg inventief", complimenteerde Rijkaard de van Paris Saint Germain overgekomen aanvaller.

Kluivert

Rijkaard liet zijn landgenoten Reiziger, Cocu en Overmars in de basis starten. Reiziger en Overmars werden in de 63e minuut gewisseld. De coach kon nog niet beschikken over Patrick Kluivert. De problemen rond zijn visum zijn inmiddels opgelost. De verwachting is dat hij zondag tegen Manchester United zijn opwachting kan maken. Clarence Seedorf deed een helft mee bij AC Milan.