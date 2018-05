Toch honderd goals voor Lampard

Frank Lampard heeft toch honderd goals gescoord in de Premier League. Dit bevestigde de Engelse hoogste divisie donderdag. De 30-jarige middenvelder tekende zaterdag voor de vierde goal van de Londense ploeg. Als hij de openingstreffer had gescoord zou dit zijn samengevallen met het duizendste doelpunt van Chelsea in de Premier League. Die eer viel nu te beurt aan oud-PSV'er Alex.

Chelsea stond zaterdag na de 5-0 overwinning op Sunderland uitgebreid stil bij het jubileum van de middenvelder, maar werd dinsdag teruggefloten door onder meer de BBC, die meldde dat de international pas op 99 doelpunten stond.

Chelsea

Lampard maakte 76 goals in dienst van Chelsea en ging ervan uit dat hij 24 doelpunten maakte bij zijn vorige club, West Ham United. Navraag bij West Ham wees uit dat de 66-voudig international daar slechts 23 keer doel trof. De clubhistoricus herinnerde zich wel een duel met Crystal Palace in 1998, waarbij enige discussie was over de toewijzing van een treffer.

Lampard stond op het punt een doelpunt te maken, toen een verdediger de bal per ongeluk in het eigen doel werkte. Sommigen kenden de goal aan Lampard toe, anderen noemden het een eigen goal. De Premier League gaf het doelpunt achteraf aan Lampard, waardoor de kopbal tegen Hull toch zijn 'century' completeerde.