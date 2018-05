Broers Coronel samen in Dakar

De Dakar Rally wijkt voor het eerst in de geschiedenis uit naar Zuid-Amerika. Vorig jaar werd de beruchte woestijnrally op het laatste moment afgelast uit angst voor terroristische aanslagen in Noord-Afrika.

De verhuizing naar het verre continent heeft de Nederlanders niet weerhouden massaal in te schrijven. Zeker vijftig truckers, rallyrijders en motorrijders beginnen op 3 januari in Buenos Aires aan de tocht over uitgestrekte pampa's, hoge bergpassen en zandduinen.

Tim Coronel reed in 2007 al eens de Dakar Rally. Hij eindigde toen met Gaby Uljee als 46e. Tom Coronel debuteert in de rally. Hij won onlangs in Japan een race in het wereldkampioenschap toerwagens (WTCC).

Vrachtwagenklassement

De Nederlandse deelnemers rijden zaterdag 8 november de zogeheten Pre Proloog op het Eurocircuit van Valkenswaard. Onder hen Hans Stacey, de winnaar van het vrachtwagenklassement in 2007, en meervoudig etappewinnaar Gerard de Rooy. Diens vader Jan de Rooy, twaalf keer deelnemer aan Dakar, zal niet meedoen in Zuid-Amerika. Hij rijdt in diezelfde periode de Afrika Race, een nieuwe rally.

Bekende motorrijders die meedoen aan de Dakar Rally zijn zevenvoudig wereldkampioen zijspancross Daniël Willemsen en oud-wegracer Jurgen van den Goorbergh.