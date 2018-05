Boom krijgt goede ritme te pakken

"Ik ga steeds beter rijden. Het gaat nu nog om een paar stukjes", zei de Brabander.

Boom moest zondag in zijn eigen Brabantse streek de zege aan de Belg Niels Albert laten. Zaterdag bij de Koppenbergcross in Oudenaarde was Alberts landgenoot Sven Nys net te sterk voor de Nederlander.

De 22-jarige Boom kon vrede hebben met zijn twee nederlagen. Hij moet zo kort op het wegseizoen nog altijd een beetje zijn weg vinden in het veld. Donderdag stapte hij pas voor het eerst dit seizoen na een training tevreden van zijn fiets. Het echte 'crossgevoel' zat weer in zijn lichaam. "Ik heb er even naar moeten zoeken, maar het is er nu. Dat is heel belangrijk."

Vreugde

Tot zijn grote vreugde kon hij zich zaterdag, na een paar weken van snelle parkoersen, tijdens de Koppenbergcross voor het eerst uitleven in de modder. Onder zijn favoriete omstandigheden bleef hij lang in het spoor van Nys, maar moest hij de Belgische kampioen uiteindelijk laten gaan. "Ik was goed, maar niet bijzonder. Daarom moest ik de winst aan Nys laten. Maar ik heb er van genoten om mezelf lekker vies te maken. Daar ben ik crosser voor geworden."

Zondag in Veghel-Eerde was het parkoers een stuk minder selectief. Boom reed in het begin van de wedstrijd meteen aan kop, maar moest passen toen Albert versnelde. De inwoner van Vlijmen had net de macht niet om de achtervolging in te zetten.

Omdat de anderen ook niet meekonden, liep de voorsprong van Albert op. Boom reageerde alert toen Nys met een versnelling probeerde de tweede plaats veilig te snellen. Hij ging mee in het spoor van zijn Belgische rivaal. In de laatste meters troefde Boom Nys af in de sprint.

Zege

Boom had zondag wel gehoopt op de zege, maar hij moest toegeven dat Albert te sterk was. "Natuurlijk had ik graag willen winnen, maar zeker na de cross van zaterdag weet ik dat het met de conditie goed zit. Dat was een belangrijke cross. Ik hoop vooral volgende week in Pijnacker goed te zijn, want dat is toch dé wedstrijd voor een Nederlander." Boom start zondag als titelverdediger in Pijnacker.

Albert boekte in Brabant al zijn tweede grote zege na de winst in de wereldbekerwedstrijd vorige week in Tabor. De renner van Palmans, die zaterdag als derde eindigde, genoot er na afloop vooral van dat hij Boom op achterstand had kunnen zetten. "Het geeft toch wel veel voldoening als je beter bent dan de wereldkampioen."

Uitvlakken

Met een hoofdrol voor Albert en Boom lijkt er opnieuw een wisseling van de wacht plaats te vinden in het veldrijden. Nys wil zichzelf echter nog lang niet uitvlakken. Hij ontwrichtte zaterdag bij een val zijn vinger, maar ondervond daar zondag geen hinder van. Hij had meer last van zijn rug. "Ik had vandaag niet echt de kracht. Maar ik kan nog steeds wedstrijden winnen. Het houdt het wel spannend en interessant dat die jonge jongens het zo goed doen."

Boom eindigt op tweede plaats